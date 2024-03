“Pando” | il libro per bambini sulla foresta che si autoclona | è l’organismo vivente più grande al mondo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) “Nel bosco i pioppi ballano l’uno con l’altro”, recita una poesia di Federico Garcia Lorca. E ballano al vento anche le foglie di, in una danza collettiva di pioppi tremuli che formano un’intera, ma sono in verità un unico individuo vegetale, che da 9mila anni si rigenera per clonazione. Il protagonista delpereponimo, pubblicato da Aboca Edizioni e ricordato oggi nella Giornata mondiale delle foreste, esiste davvero e ha circa 80 mila anni: noto come gigante tremulo – proprio per il movimento ondulatorio che il vento innesca nelle sue foglie leggere –è un bosco costituito da un unico esemplare maschile, situato nello stato dello Utah, nellanazionale di Fishlake. Tutte le sue ramificazioni fanno parte di uno stesso organismo ...