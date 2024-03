Panchina Milan | Andrea Maldera “convoca” Roberto De Zerbi in Serie A

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 21 marzo 2024) Ladelè un argomento caldo eDeè uno dei candidati: il suo viceha parlato di un ritorno in Italia Ilin questo finale di stagione ha due obiettivi da raggiungere. Il primo è chiudere al meglio il campionato, tenendo dietro la Juventus e conquistando il secondo posto, utile anche per partecipare alla Supercoppa italiana. Il secondo invece è arrivare in fondo e provare a vincere l’Europa League, a partire dal quarto di finale contro la Roma. Questi mesi saranno importanti anche per il futuro della. Stefano Pioli infatti sembra sempre più in dubbio e forse solo una vittoria in coppa potrebbe cambiare questo destino. Per questo la dirigenza delsi sta guardando intorno e sta vagliando diversi ...