Panama vs Messico – probabili formazioni

(Di giovedì 21 marzo 2024) In una rivincita della finale della Gold Cup 2023,si affronteranno nella seconda semifinale della CONCACAF Nations League venerdi 22 marzo all’AT&T Stadium di Arlington, Texas. Nel turno precedente, El Tri ha cancellato un deficit di 2-0, vincendo la seconda frazione di gioco con l’Honduras per 2-0 prima di ottenere un trionfo per 4-2 ai rigori, mentre i panamensi non hanno avuto problemi a superare la Costa Rica, vincendo quel quarto di finale per 6-1. Il calcio di inizio divsè previsto alle 3:15 del mattino ora italiana Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreI panamensi sono sembrati una squadra in missione dopo la straziante sconfitta per 1-0 contro il ...