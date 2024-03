PALLANUOTO SERIE c Marina Militare con l’amaro in bocca | un calo nel finale costa il ko contro Prato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024)10 Azzurra11: Belluomini, Gatto, Franzoni 1 D’Imporzano, Pardini 1, Conselmo M. Bertucci 2, Barcellone, Pelliccia, Biancardi 4, Sartori N. 1, Sartori D. 2, Lazzeri. All. Foti Parziali: 2-2, 4-6, 2-0, 3-4. LA SPEZIA – Amaro inper la, che cede di misura (10-11) all’Azzurra N.nell’ultima di andata e viene agganciata dai toscani in quarta posizione in classifica. Formazione rimaneggiata per coach Carlo Foti, che ha dovuto fare a meno di Alessio Conselmo, fermo per un intervento, e Di Caro, squalificato per una giornata. È il tecnico a raccontare le fasi salienti del match. "Avevamo affrontato bene la partita fino a due minuti dalla fine, quando eravamo avanti di ...