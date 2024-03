Pallamano | Qualificazioni Europei 2024 | le convocate dell’Italia per le sfide a Francia e Slovenia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 21 marzo 2024) Il turbillon di partite delle nazionali italiane dicontinua. Dopo il successo della selezione maschile contro il Belgio, in un confronto valido per il secondo turno di qualificazione ai Mondiali 2025, è la volta della squadra femminile, che va a caccia di una qualificazione difficile agli. Il dt Giuseppe Tedesco, in vista dei match contro, in casa a Chieti il 3 aprile alle ore 18, e, in trasferta a Lubiana il 7 aprile alle ore 18, ha reso note le sue convocazioni includendo in totale 19 giocatrici. Da segnalare c’è, nell’elenco, il ritorno della capitana Ilaria Dalla Costa e di elementi del calibro di Bevelyn Eghianruwa e Vanessa Djiogap; senza dimenticare Luisella Podda. L’elenco delle atletea Chieti: PORTIERI: Francesca Luchin (PO ...