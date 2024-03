Palermo | il Nuovo Sindacato Carabinieri incontra l’assessore alla Legalità Brigida Alaimo

(Di giovedì 21 marzo 2024) Il tema dellaal centro dell’incontro tenutosi atra ilcomunale.L’esponente della giunta Lagha ricevuto i segretari nazionali Toni Megna e Igor Tullio, accompagnati dal segretario generale regionale della sigla in Sicilia Giuseppe Fragano, a un mese esatto dal suo insediamento.Titolare delle deleghee ai Beni confiscatimafia,ha accolto gli esponenti sindacali nella sede dell’assessorato, a Palazzo Galletti. NUOVI PROGETTI E INIZIATIVE ALL’ORIZZONTE Toni Megna, Igor Tullio e Giuseppe Fragano hanno evidenziato lo straordinario ...

