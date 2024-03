Palasport Marcianise | partito il cantiere | Iodice | “Da oggi si comincia a fare sul serio”

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 21 marzo 2024). Si è svolta questa mattina presso l’ex canapificio nel Rione Medaglie d’Oro diil taglio del nastro deldel nuovo palazzetto dello sport. Come Consigliera Regionale Comunale ha preso parte all’evento l’On. Maria Luigia: “Si tratta di un’opera importante e necessaria per una città del calibro di. Ha spiegato la dottoressa. Col Sindaco, la Giunta ed i Consiglieri Comunali abbiamo inaugurato l’avvio dei lavori. E’ un punto di partenza non di arrivo. Raggiungeremo il traguardo e festeggeremo insieme alla comunità quando la struttura sara’ completa e fruibile per i giovani che la attendono da anni per praticare le discipline sportive amate. E’ un giorno bello ed emozionante: si parte con grande entusiasmo”