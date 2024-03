Paghetta per i figli | in media è di 54 euro al mese | «Ma datela solo a chi svolge lavoretti»

(Di giovedì 21 marzo 2024) Laper iè in crescita. Secondo una ricerca di Facile.it i genitori danno in54aie 70 alla fascia di ragazzi tra i 15 e i 18 anni. L’82% delle paghette viene dato in contanti. I soldi cominciano ad arrivare dai 12 anni in su, anche se il primo acquisto si realizza ina 9 anni. I 15enni amano poi risparmiare, mentre tra gli 11 e i 12 anni i ragazzini sono più spendaccioni. Antonella Marchetti, professoressa ordinaria di psicologia all’Università Cattolica di Milano, spiega al Messaggero che «la, se usata bene, è uno strumento utile per i bambini per familiarizzare con la gestione del denaro, con il concetto di responsabilità e con quello dell’attesa. Attenzione, però, al significato che si dà alla somma. Mai dare soldi ...

