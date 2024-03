Padel Al via l’evento ’Coppa dei club’ di Padelmaniac

(Di giovedì 21 marzo 2024) E’ tutto pronto per l’appuntamento più importante di primavera nel mondo toscano del: da sabato 23 marzo scatta la nuovadeidella Msp la cui organizzazione è affidata all’Asdmaniac, neonata realtà della provincia di Pistoia. Saranno sette le squadre ai nastri di partenza che si sfideranno per andare a decretare coloro che potranno accedere alla finale del "The Village&Tennis" di Grosseto. Si sfideranno in questa fase l’Oasidi Agliana, ilmaniac di Montecatini Terme, il Livorno, due compagini del PisaClub (’Vibora’ e ’Bandeja’) e le squadre A e B del The Village&Tennis. Un percorso che si apre questo sabato con gli scontri fra le due squadre ...

