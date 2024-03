Pace | confini | logos | cosa manca all’Occidente bellicista per trattare

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) di Monica Valendino Le menti più acute che attualmente governano l’Occidente non passano giorno in cui non promuovano una guerra contro la Russia che si preannuncia devastante per il Vecchio Continente e, soprattutto, per i suoi cittadini che in Putin possono vedere ciò che vogliono, ma chi ha un briciolo di sale in zucca non lo vede di certo come un Napoleone col colbacco. Anzi, a interpretare il condottiero conquistatore è sempre più Macron, ben accompagnato dai vertici Ue che dopo aver ubbidito sommessamente per anni alle volontà a stelle e strisce hanno iniziato a fiutare che se l’America sta lasciando il campo allora è bene occuparlo da soli. Peccato che il campo in questione è l’Ucraina e che ogni mossa ulteriore in avanti non potrà non portare che a un confronto diretto. Probabilmente nucleare, almeno a livello tattico se non strategico se non ci si ferma in tempo. La ...