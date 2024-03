Otite | quali sono i sintomi | le cause e le cure

(Di giovedì 21 marzo 2024) La vista e l’udito, due sensi supportati rispettivamente dagli occhi e dalle orecchie, a volte posessere compromessi dal punto di vista della funzionalità. Non parliamo solo di ferite o di piccoli traumi, ma anche di infezioni. Capita, infatti, specie nei bambini, che si manifesti una sintomatologia dolorosa e fastidiosa a carico di questi due organi, provocata dall’azione di patogeni esterni. L’, ad esempio, è un’infiammazione dell’orecchio provocata per lo più da microrganismi infettivi. Scopriamo dunquele, ie rimedi da adottare in caso di. Che cos’è l’Si tratta di un’infiammazione a carico dell’orecchio, molto comune soprattutto nei più piccoli. Questi ultimi hanno maggiori probabilità di contrarre ...

Reflusso gastroesofageo: sintomi, cause e cura - Altri fattori di rischio per la malattia da reflusso gastroesofageo sono: Il fumo di sigaretta L’ernia iatale, una condizione per la quale parte dello stomaco risale nel torace attraverso lo iato ...dilei

Quale Antibiotico bisogna utilizzare per le vie respiratorie - In questo articolo di Microbiologia Italia cercheremo di capire quale antibiotico utilizzare per le vie respiratorie ... del tratto respiratorio superiore come sinusite, faringite e Otite media. È ...microbiologiaitalia

Vaccino anti-pneumococco, Commissione europea approva 20-valente per neonati e bambini - Prevenar 20 è stato autorizzato dalla Commissione europea per proteggere i neonati e i bambini da polmonite e dall'Otite media acuta causate da Streptococcus pneumoniae ...farmacista33