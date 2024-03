Oroscopo Paolo Fox 22 marzo 2024 | attrazione fatale per Pesci

Leggi tutta la notizia su ultimora.news

(Di giovedì 21 marzo 2024) Cosa prevede l'diFox per il 22? La Luna transita in Vergine, lasciando la casa del Leone. Si prospetta un venerdì interessante per quanto riguarda l'amore, il lavoro e la vita pratica. Scopriamo le previsioni astrologiche diFox di venerdì 22, ricordando di osservare anche il proprio ascendente al fine di ottenere unaccurato.22Fox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete – Occhio ai contrasti con i parenti. In queste 24 ore il Sole nel tuo segno porta emozioni scoppiettanti. Ritrovi la voglia. Toro – Buono l'aspetto lunare odierno. Avrai una visione diversa delle cose rispetto a prima: sarai più ottimista. Gemelli – Le stelle suggeriscono di ...