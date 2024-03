Ora a Marsiglia ce l'hanno con Correa | zero gol e assist | ma il riscatto dall'Inter può diventare un obbligo

Correa non ha giocato nemmeno ieri col Marsiglia : la sensazione è che il nuovo allenatore Gasset non abbia nessuna intenzione di puntarci. Ma in ottica riscatto l’Inter può sorridere: c’è una strada ... (inter-news)

Correa ieri è sceso in campo per qualche minuto col Marsiglia, nella vittoria per 1-5 col Clermont. L’attaccante in prestito dall’Inter è un fantasma da quando si è trasferito in Francia, ma se non ... (inter-news)