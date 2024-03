Operaio Luca Giannecchini morto a Lucca in un cantiere stradale dopo un incidente sul lavoro | aveva 52 anni

(Di giovedì 21 marzo 2024) L’di 52in seguito a unsulavvenuto in un: indagini sulla dinamica in corso

«Perché non l’ho denunciato prima? Perché io sono un operaio e lui un politico ». Temeva di finire in un «tritacarne» Luca Campana , l’elettricista 31enne di Candelo, nel Biellese, ferito la notte di ... (open.online)

Dopo il caso di Capodanno e la notizia della querela per lesioni contro l'onorevole Emanuele Pozzolo , Luca Campana ha parlato per la prima volta, dando definitivamente la sua versione dei fatti. ... (ilgiornaleditalia)

Incidente mortale sul lavoro a Lucca, i sindacati: "Rabbia cresce sempre di più" - Perde la vita cadendo in uno scavo Scritto da Redazione Cronaca Visite: 740 I colleghi sono attoniti, distrutti dal dolore. L'uomo, 52 anni, ha perso la vita in un tragico incidente sul lavoro, questa ...informazione

Cede terreno e rimane sepolto in uno scavo stradale: muore Operaio di 52 anni - Un’altra tragedia sul lavoro questa mattina, quando un Operaio è deceduto dopo essere caduto in scavo. E’ accaduto a Lucca, in un cantiere stradale. - ...pupia.tv

Cade in uno scavo stradale, muore Operaio 52enne - Tragedia questa mattina in un cantiere stradale, dove un Operaio di 52 anni è morto dopo essere caduto in uno scavo. È accaduto in via dei Dorini a Sant'Alessio, alla periferia nord ovest della città ...unionesarda