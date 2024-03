Open day in Bicocca Gli aspiranti medici a lezione di futuro tra sogni e provette

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 21 marzo 2024) Studenti trae microscopi, nella Giornata nazionale delle università, celebrata ieri. L’Università, sede di Monza, dove si trovano la Facoltà dina e chirurgia l’ha celebrata con unday, dedicato ai ragazzi delle scuole superiori, invitando licei e istituti tecnici Hensemberger e Frisi di Monza, Banfi di Vimercate, Enriques di Lissone e Versari di Cesano Maderno. Gli 85 ragazzi partecipanti di quarta superiore hanno avuto accesso a laboratori, workshop e visite guidate, per conoscere i segreti della ricerca e delle attività scientifiche dell’ateneo. Tutti hanno visitato l’aula di anatomia macroscopica, chiamata “Anatomage“, con scheletri, crani, torsi e modelli di organi e apparati, utilizzata per le esercitazioni previste nel calendario didattico, ma aperta e accessibile anche per lo ...