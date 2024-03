Ong denuncia le violenze libiche | l’Italia se la prende con lei Sequestrata la Geo Barents nonostante i documenti e i video registrati

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) La guerra del governo alle navi umanitarie continua. I fermi amministrativi imposti in base al decreto Piantedosi del gennaio 2023 sono ormai più di venti. L’ultimo provvedimento è di ieri sera, contro la nave Geodi Medici senza frontiere. L’accusa è sempre la stessa: non aver obbedito agli ordini dei libici. A nulla è valso raccontare quanto accaduto in acque internazionali, attraverso riprese e registrazioni pubblicate anche dal Fatto. La ong dovrà ora impugnare l’ennesimo fermo amministrativo e intanto rimanere bloccata. “Vediamo un accanimento contro le Ong. Si vuole fermare chi al contrario degli stati costieri cerca di garantire la vita delle persone in mare e cerca di garantire missioni di ricerca e soccorso, tra l’altro testimoniando la costante e deliberata violazione del diritto internazionale e di quegli stessi trattati che anche ...