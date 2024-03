Omicidio Tramontano | oggi nuova udienza | sorella di Giulia tra testimoni

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di giovedì 21 marzo 2024) (Adnkronos) – Quartaa Milano del processo per l'di, la 29enne incinta di 7 mesi uccisa a coltellate dal compagno Alessandro Impagnatiello. "Siamo qui per te, siamo qui per Thiago, siamo qui e lo saremo sempre.ti vedo ovunque, in questa Milano che non mi appartiene ma che tu L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.