Omicidio Tramontano | la sorella di Giulia in aula | «Lei voleva quel figlio | Impagnatiello no» Le accuse | lui ascolta con la testa bassa

(Adnkronos) – Quarta udienza a Milano del processo per l' Omicidio di Giulia Tramontano , la 29enne incinta di 7 mesi uccisa a coltellate dal compagno Alessandro Impagnatiello. "Siamo qui per te ... (periodicodaily)

"Siamo qui per te e per Thiago, lo saremo sempre", ha scritto la mamma della 29enne uccisa a coltellate dall'ex compagno Alessandro Impagnatiello Quarta udienza a Milano del processo per l'Omicidio ... (sbircialanotizia)