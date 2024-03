Omicidio Tramontano | collega di Impagnatiello | “Diceva che Giulia e Allegra erano pazze”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 21 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Nessuno di noi conosceva della sua doppia vita. Lui a seconda di quello che gli conveniva raccontava della pazzia diche voleva stare con lui e delle pazzia diche voleva stare con lui”. Lo ha spiegato in aula un exdi Alessandro, imputato a Milano per l’della sua fidanzata incinta al settimo mese. L’uomo sentito come teste, ha raccontato che sul lavoroche “la madre era malata terminale” poi “rubava oggetti, al bar, al ristorante e in cucina. Rubò dei coltelli molto costosi chein una cassaforte e che poi sono ricomparsi”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.