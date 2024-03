Omicidio Senago | vicina di casa | ‘Impagnatiello piangeva mentre parlava di Giulia’

(Di giovedì 21 marzo 2024) Milano, 21 mar. (Adnkronos) – “Lunedì pomeriggio sulla scala dell’ultimo piano e davanti al box c’era della fuliggine come se fosse stato bruciato qualcosa. Il suo box era aperto e ho sentito puzza di bruciato, ma ho pensato fosse colpa di un neon. Il giorno dopo, martedì pomeriggio 30 maggio del 2023, sono andata a prendere la valigia in cantina e ho notato davanti alla mia porta un carrello per portare i pacchi”. Inizia così la testimonianza di unadidi Giulia Tramontano uccisa il 27 maggio scorso in un appartamento adal compagno Alessandro Impagnatiello. Un delitto avvenuto all’interno dell’abitazione della coppia dove l’ex barman ha anche tentato di dar fuoco al corpo della compagna incinta, prima di trascinarlo nel garage e poi nel box servendosi di un carrellino, trovato con evidenti tracce di sangue della ...

