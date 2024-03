Omicidio Giulia Tramontano | nuova udienza del processo | sarà sentita Chiara | la sorella della vittima

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 21 marzo 2024) Milano, 21 marzo 2024 –, questa mattina, in tribunale a Milano, delcontro Alessandro Impagnatiello, imputato per l’dell’ex compagna, uccisa con oltre trenta coltellate al settimo mese di gravidanza, lo scorso 27 maggio, a Senago, nel Milanese. L'ex barman trentenne, detenuto nel carcere San Vittore, è accusato divolontario aggravato da premeditazione, crudeltà, futili motivi, rapporto di convivenza, interruzione di gravidanza non consensuale e occultamento di cadavere. Rischia l'ergastolo. Oggi saranno ascoltati gli ultimi teste presentati dal pubblico ministero. Tra loro cianche...