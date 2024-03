Omicidio Giulia Tramontano | la sorella Chiara in aula | “Non volevo che stesse con Impagnatiello | poi vidi il pancione e smisi di giudicare”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 21 marzo 2024) Milano, 21 marzo 2024 – “A inizio dicembre ricevo una foto di miain bagno e la foto del test positivo, vedo le sue lacrime e le chiedo se sono lacrime di gioia o di paura, la sua paura era come lui avrebbe accolto la gravidanza ed è così: è una brutta notizia perché il bambino non era gradito. Lei era infelice e triste perché già si sentiva mamma”. Cosìdiuccisa dal compagno Alessandroa Senago il 27 maggio del 2023, racconta inla notizia dell'arrivo del piccolo Thiago. È uno dei passaggi più della deposizione della ragazza durante la nuova udienza del processo contro. L’aborto e il ripensamento Nella sua deposizione la giovane non pronuncia mai il nome di chi siede con ...