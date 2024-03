Olympia oltre le barriere | insieme si vince La società bresciana premiata in Parlamento

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 21 marzo 2024) La mattina di giovedì 18 aprile una delegazione dell’Athletic Team sarà ricevuta in, dove, nell’apposita sala della Camera, saràper "l’attività di valorizzazione dell’inclusione tramite lo sport". L’ufficializzazione del riconoscimento ha destato grande emozione nellaguidata dal presidente Andrea Boroni e in tutti i suoi componenti, ma anche nell’intero movimento sportivo bresciano: "Possiamo dire che per noi – è la sintesi di Boroni – è un sogno che si realizza. Un desiderio che abbiamo coltivato ed inseguito per diversi anni e che adesso offre un premio eccezionale per tutto il lavoro che abbiamo svolto per valorizzare lo sport per tutti e l’inclusione. Due capisaldi fondamentali per, che costituiscono per tutti noi un obiettivo irrinunciabile per la ...