Olimpiadi | ok al decreto | Ora corriamo sulle opere Il Pd | scarsa trasparenza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 21 marzo 2024) Semaforo verde del Senato per ilMilano-Cortina, che definisce la governance e gli interventi di competenza della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 per preparare lee le Paralimpiadi. Sul tavolo investimenti per quasi quattro miliardi di euro. Incassato l’ok dell’aula di Palazzo Madama con 81 voti favorevoli (Fdi, Fi e Lega), 20 contrari (Avs e M5S) e 31 astenuti (Pd, Iv e Az), il testo passa ora all’esame della Camera per essere convertito in legge entro il 5 aprile. Le norme introdotte hanno l’obiettivo di "consentire il completamento in tempi certi dellenecessarie allo svolgimento dei Giochi", grazie alla revisione complessiva delle attribuzioni commissariali. La società Anas è stata individuata come soggetto attuatore e subentra nei rapporti giuridici, nonché nei procedimenti amministrativi ...