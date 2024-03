Olimpia Milano-Fenerbahce in tv | programma | orario e diretta Eurolega 2023 2024 basket

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 21 marzo 2024) Il, l’e come vedere in, sfida valida per la 31^ giornata dell’di. Il ritorno alla vittoria in trasferta dopo tre mesi ha dato nuova linfa alla formazione meneghina, che ha mantenuto il contatto con la zona play-in. Il successo contro Monaco, infatti, è stato tanto inaspettato quanto schiacciante, ma dovrà essere replicato anche in questa sfida al Forum per poter sperare davvero in un rush finale di regular season di alto livello. Di fronte, però, c’è la terza in classifica reduce da un poker di vittorie tutto spagnolo, in cui ha avuto la meglio contro Baskonia, Real Madrid, Valencia e Barcellona. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di ...