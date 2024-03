“Nuovo fidanzato” Belen Rodriguez | oltre al gossip l’avvertimento | “Non può mostrarsi tanto”

(Di giovedì 21 marzo 2024) Incredibile nuova scoperta sulla vita privata di. La showgirl argentina, reduce dalla fine del matrimonio con Stefano De Martino e dalla rottura con l’ex Elio Lorenzoni, avrebbe un. Ma stavolta le cose sarebbero un po’ più complicate perché lei non potrebbe viverlo serenamente stando alle ultime indiscrezioni. A parlare è stata l’influencer Deianira Marzano, che ha ricevuto una segnalazione parecchio interessante su. Si è parlato apertamente di un, che non sarebbe nemmeno lo stesso del quale si è discusso fino a poco tempo fa. Una voce bomba, che sta adesso facendo il giro della rete. Vediamo insieme cosa sta succedendo nella sfera intima della sudamericana. Leggi anche: “Non puoi farmi questo”. ...

Nuove foto di Carlotta Mantovan e il nuovo compagno. Ormai è certo che il cuore della vedova di Fabrizio Frizzi ha ricominciato a battere per un uomo; dopo anni da sola, da quando nel 2018 l’amato ... (caffeinamagazine)

Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam stanno divorziando. Anche se la coppia non ha mai ufficializzato la rottura, lei ha già un nuovo amore. Si chiama Nicolas Mathieu ed è uno scrittore molto noto, ... (dilei)

Non si hanno molte informazioni su di lui, anzi davvero poche: Ivana Mrazova avrebbe un nuovo fidanzato e Luca Onestini, invece, sarebbe single. Leggi tutto Ivana Mrazova di nuovo impegnata? Chi è ... (donnemagazine)

Un Nuovo modo per parlare di aldilà - Nelle sale, in questi giorni, ci sono due film che parlano in modi diversi del tema che da sempre, a tutti i livelli, ci muove più l’animo e infesta i nostri sogni ( La commedia di Dante, Frankenstein ...rivistastudio

Edoardo Sanson, l’ex fidanzato di Anita Olivieri rompe il silenzio (1 / 2) - Vediamo che cosa è accaduto nessuno se lo sarebbe mai aspettato ma purtroppo è accaduto, qualcosa di davvero incredibile i dettagli e le sue parole sono davvero particolari.donna.fidelityhouse.eu

Sonia Bruganelli chi è - Intelligente, pungente e irriverente, nella nuova edizione de L'Isola dei Famosi 2024 nel ruolo di opinionista arriva Sonia Bruganelli. Il reality show, che prenderà il via ...ilmessaggero