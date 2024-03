Nuovo allenatore Napoli | sognano i tifosi | la rivelazione manda tutti in estasi

Nuovo allenatore Napoli , gli azzurri danno il via al casting in vista della prossima stagione: news anche riguardo il Nuovo ds. Da qui ai prossimi mesi il tema più caldo in casa Napoli sarà senza ... (spazionapoli)

A De Laurentiis piace Conte, ma sogna un altro allenatore per il futuro - Aurelio De Laurentiis sta lavorando alacremente per il Nuovo Napoli. Vuole rilanciare e ambire a posti ... con un contratto in essere per altri due anni. Per lui sarebbe l'allenatore ideale per ...areanapoli

Ravanelli: «Forse Allegri non fa il tridente per questo motivo» - Fabrizio Ravanelli ha parlato delle scelte tecnico tattiche fatte nelle ultime settimane da Massimiliano Allegri Ai microfoni di TvPlay, Fabrizio Ravanelli, ex calciatore della Juve, ha parlato delle ...juventusnews24

I bianconeri insistono per il jolly mancino del Bologna, ma dal prestito alla Roma rientrerà Huijsen e resterà - I bianconeri insistono per il jolly mancino del Bologna, ma dal prestito alla Roma rientrerà Huijsen e resterà ...gazzetta