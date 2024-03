Nuovi metodi | nuovi mercati | nuove vittime La mafia è cambiata Così

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 21 marzo 2024) Il 21 marzo si celebra la Giornata delledi Mafie, per ricordare coloro che hanno perso la vita nella lotta contro il crimine organizzato. Mafie che oggi sono cambiate radicalmente, evolvendosi da un'era di violenza sanguinaria a un'epoca di affari e potere finanziario. Nel ventunesimo secolo, le mafie hanno compreso che il crimine organizzato può essere più redditizio e meno rischioso quando si opera attraverso canali finanziari e commerciali legittimi. Di conseguenza, hanno sviluppato sofisticate reti di riciclaggio di denaro, investendo in settori come l'immobiliare, la finanza e le infrastrutture perché le mafie non sono più quelle di una volta: non si tratta solo di armi e violenza, ma di business e colletti bianchi. Negli ultimi decenni, le organizzazioni criminali hanno adattato le loro strategie per adattarsi a un mondo in costante evoluzione. Il ...