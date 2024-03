Nuova legge Fvg | niente ballottaggi nei comuni col 40%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) E' stato approvato dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia il disegno diche modifica alcuni aspetti dellaelettorale per i. Vengono introdotte in particolare la possibilità di terzo mandato per i sindaci dei territori fino a 15mila abitanti e unaregola sui, d'ora in poi possibili solo se nessun candidato raggiungerà il 40% dei voti al primo turno. La norma è stata approvata con il voto favorevole del centrodestra, contrarie le opposizioni.