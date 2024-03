Nuova area eventi e feste stanziati 450mila euro Ma il bando è andato deserto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 21 marzo 2024) Èilper realizzare la: 4mila metri quadri tra via Meani e via De Ponti, adiacente al parco di Villa Ghirlanda Silva, che avrebbe dovuto ospitare attività culturali, ludico-ricreative e sociali tra cui concerti e spettacoli, rassegne cinematografiche, sagre, incontri pubblici. Ilera stato curato dai tecnici comunali in collaborazione con il Politecnico di Milano con l’obiettivo di creare uno spazio di socializzazione per l’intera città e le associazioni. Immersa nel verde era prevista una zona di circa 600 metri quadri pavimentata e coperta con una struttura fissa in tessuto, oltre a uno spazio ristoro-bar e a una zona rimessaggio. Il valore dell’opera era stato stimato in quasi mezzo milione di. ...