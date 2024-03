Nulla succede a caso O quasi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 21 marzo 2024) Sul finire del secolo scorso, Robert Hopcke, scrittore inglese, diede alle stampe un romanzo sulla validità dell’assunto che fa da titolo alle righe che seguono. Iniziò dando per scontato che, prima o poi nella vita, ognuno verrà a trovarsi di fronte alla concomitanza di situazioni che influiranno sensibilmente sul suo futuro. L’ argomento era stato già affrontato in precedenza da studiosi di alta levatura, per loro è sufficiente citare solo Carl Jung per avere un’ idea di che genere di persone, nel tempo, si sia avvicinato all’argomento. Senza addentrarsi nei particolari, la conclusione, condivisa da molti di loro, è che il, come comunemente è inteso, non esista. È opportuno però tener presente che Orazio, nelle Satire, aveva giá affrontato l’argomento, constatando che l’ accadimento di qualcosa che si desidera, la stessa prima o poi si manifesterà in concreto. ...