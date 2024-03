Nubifragi e trombe d’aria Piantumati 500 nuovi alberi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 21 marzo 2024) Più verde in città con il piano delle piantumazioni del 2024 e con il nuovo ciclo di messe a dimora per le compensazioni rese necessarie dopo ilo e ledella scorsa estate, che avevano messo a dura prova tutto il Nord Milano. Nelle scorse settimane i tecnici hanno avviato i lavori di predisposizione degli impianti d’irrigazione a servizio delle nuove piantumazioni. In totale, in questa tranche, saranno piantati complessivamente più di 500, soprattutto nel quartiere periferico di Cascina Gatti e poi nel resto del territorio sestese. Nel giardino tra via Marx e Lombardia saranno messi a dimora ippocastani, carpini, querce, ciliegi da fiore e magnolie. Nel parco rurale di Cascina Gatti nasceranno, invece,frassini, querce, aceri, gelsi. Sempre nel rione si andrà a ...