NOTIZIARIO Ekuban ai box Verso la conferma di Mawuli-Damiani Il possibile undici

(Di giovedì 21 marzo 2024) Si avvicina il tempo delle scelte per Paolo Indiani, che ha ancora tre sedute di allenamento per individuare l’titolare per la gara contro la Fermana di domenica alle 14 al Comunale. A Rigutino oggi pomeriggio ultima seduta aperta al pubblico prima di quella di domani e la rifinitura di sabato a porte chiuse. Tranne l’attaccantetutta la rosa è a disposizione del tecnico, che verosimilmente proseguirà sulla strada tracciata nelle ultime settimane: senza l’assillo del turnover dettato dai turni ravvicinati e a meno di defezioni degli ultimi giorni il 4-2-3-1 sarà il sistema di gioco prescelto e la formazione quella schierata nelle ultime due uscite contro Vis Pesaro e Pineto, con qualche ballottaggio tra difesa e centrocampo. Al Comunale arriva la Fermana ultima in classifica e con un piede e mezzo in D: attenzione però alla forza della ...