“Non vince Beatrice | ecco perché” Grande Fratello | parla chi conosce bene il gruppo | il nome

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 21 marzo 2024), manca poco alla finale edche da più parti si fa ildel vincitore. Da più parti puntano sulLuzzi come vincitrice di questa edizione del reality. Non solo gli scommettitori, anche Jane Alexander, con la qualeha avuto dissapori in passato e un faccia a faccia nella Casa, ha indicato proprio lei come trionfatrice. Nelle scorse ore è intervenuto qualcuno cheil. Marco Maddaloni è stato ospite di Sophie Codegoni e dei giornalisti Azzurra Della Penna e Valerio Palmieri a Casa Chi e hato della sua esperienza al. Tra l’altro ha svelato il motivo della sua partecipazione, cioè il soldi: “Quanto guadagno ...