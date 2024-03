“Non torno alla Roma” | le parole di Francesco Totti sui Friedkin E su Dybala | “Non ho nulla contro di lui”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) Ri? Può sembrare sorprendente, marisponde no. Ovviamente non è la negazione del suo amore per la maglia giallorossa, che resta eterno e ricambiato. Ma è una frecciata aie all’attuale dirigenza del club.infatti non ha mai nascosto la sua volontà di tornare a far parte della società, con un ruolo dietro la scrivania. Ma da parte deinon è mai arrivata nemmeno una telefonata. Ecco perché, in una live Instagram con SportMediaset, a proposito di un ridice: “Con questa dirigenza no, se mi avessero voluto sapevano dove trovarmi. Poiio non dico mai di no, ma non dipende ...