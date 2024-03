“Non stavamo più insieme | rispettatemi” | Sabalenka rompe il silenzio sulla morte di Konstantin Koltsov

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) La tennista bielorussa Arynaparla per la prima volta dopo ladi, dichiarando che non era più il suo fidanzato: “Nonpiù”, scrive nella sua storia su Instagram la numero 2 al mondo.ha rotto ildopo la tragedia che l’ha colpita nell’imminenza del debutto al Miami Open, il torneo Wta 1000 nel quale ha deciso comunque di scendere in campo., l’ex giocatore di hockey bielorusso, si trovava anche lui a Miami ed è morto cadendo dal balcono dell’hotel: per la polizia si tratta di un suicidio. Adessochiede solo il rispetto della privacy e dei suoi sentimenti. “Ladiè una tragedia ...