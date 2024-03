Non stavamo più insieme E quelle bottiglie vuote | dubbi sul suicidio del fidanzato della Sabalenka

(Di giovedì 21 marzo 2024) "La morte di Konstantin è una tragedia impensabile e, nonostante non fossimo più, il mio cuore è spezzato": Arynarompe il silenzio sui social dopo la notiziamorte dell'ex campione di hockey su ghiaccio, Konstantin Koltsov, 43 anni, avvenuta in modo improvviso. Pare si sia trattato di. L'ex giocatoreNhl ePittsburgh Penguins era una presenza regolare nella vitatennista bielorussa e la seguiva nei suoi tornei. La sua morte, infatti, è avvenuta a Miami, dove si sta disputando il Master 1000. "Per favore - ha poi aggiunto la, numero 2 al mondoclassifica Wta - rispettate la mia privacy e quellasua famiglia durante questo periodo difficile". ...

