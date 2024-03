Non più trascurato | Yvonne Barr | che ha contribuito a scoprire un virus che causa il cancro

(Di giovedì 21 marzo 2024) Lo straordinario contributo dialla scienza, assistente di ricerca che hailEpstein-collegato al, ha svolto un ruolo fondamentale nel campo della virologia nel 20° secolo. Il suo lavoro pionieristico ha avuto un impatto duraturo sulla ricerca medica. Una ricerca determinante Nel 1963,fu assunta da Anthony Epstein a Londra per indagare su tumori facciali nei bambini ugandesi. Le sue abilità nel campo della coltura cellulare si sono rivelate cruciali per la ricerca che ha portato alla scoperta delera già nota per le sue competenze di L'articolo proviene da News Nosh.

Secondo Massimo Ugolini di Sky Sport, il Napoli ha valutato il difensore Natan ma non lo ritiene ancora maturo per essere un titolare nella squadra campione d’Italia. CALCIO Napoli – Massimo ... (napolipiu)

Scuola, GPS: aggiornamento in arrivo, ecco le novità per la domanda on line: Durante l'incontro al ministero è stata, inoltre, confermata la volontà dell'amministrazione di avviare la presentazione delle domande al più presto ma non è stata indicata una data esatta. Tra le ...

ENAV, Monti: "Cassa core business è tutta per gli azionisti ma puntiamo a maggior valore": "Quando ti muovi nel mercato regolato non puoi crescere più di tanto, quindi per crescere devi guardare a di fuori di quel mercato, ma quel mercato è il cuore, il motore, del business e gli azionisti ...