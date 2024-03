Nomisma-Cirfood district | nutrizione è parte integrante della terapia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) Roma, 21 mar. (Adnkronos/Labitalia) - L'Italia è tra i Paesi con la popolazione più longeva al mondo: il 24% degli italiani ha, infatti, oltre 64 anni, dato in costante aumento. Un panorama inedito per il nostro Paese, cui il sistema deve rispondere con un approccio volto a migliorare gli stili di vita, stimolare una maggiore prevenzione e mettere a disposizione strumenti utili ad affrontare l'età silver. Oggi la silver economy, per il segmento over 65, genera in Italia un impatto sul Pil di 350 miliardi di euro e occupazione per 4,6 milioni di persone1. Un mercato importante e in crescita, considerate le tendenze in atto e in previsione che dovrà adattarsi ai bisogni di cura di ciascun individuo. Tra i servizi che concorrono al benesserepopolazione troviamo certamente la ristorazione ospedaliera e sociosanitaria, che rappresenta uno degli strumenti ...