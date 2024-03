‘NoGravity’ al Teatro Celebrazioni di Bologna

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di giovedì 21 marzo 2024)– «Le donne e gli uomini, terreni e divini, mortali e immortali, che Dante racconta nella danza della Divina Commedia non sono corpi. Ma intelligenze, memorie, visioni, desideri, idee: anime. E le anime non pesano. Questa intuizione fisica e poetica è il fulcro da cui prende letteralmente il volo la messa in scena di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Lino Guanciale alDuse dicon “Non svegliate lo spettatore” Oblivion Rhapsody alDuse di‘Lights in The Dark’ in scena aldiDebora Villa in scena acon “Tilt – Esaurimento Globale” Paolo Crepet a...