NJPW | Diversi match confermati per Windy City Riot | protagonisti Nic Nemeth | Jack Perry e molti altri top name

(Di giovedì 21 marzo 2024) Lasi appresta a conquistare gli USA il prossimo 12 aprile, quando andrà in scena, evento attesissimo e che porterà più di 5.000 fan (con molte possibilità di arrivare ad un sold-out da più di 6.000) alla Wintrust Arena di Chicago, Illinois. Dopo la sfida lanciata nella nottata da Nic, la promotion ha reso noto che l’ex Dolph Ziggler sfiderà Tomohiro Ishii in un first time ever degno di nota, mentre Shota Umino sfiderà finalmente1 vs 1, visti i trascorsi tra i due da Battle in the Valley in avanti. A chiudere il quadro degli annunci di stanotte, anche la prossima difesa di Hikuleo ed El Phantasmo, che metteranno in palio iStrong Tag-Team Titles in una Four Corner Open Challenge, con avversari ...

Will Ospreay chiede ai fan di non abbandonare la NJPW - Will Ospreay durante Talk is Jericho ha chiesto ai fan di non abbandonare la NJPW nonostante sia in una fase di rivoluzione.theshieldofwrestling

WWE: I piani iniziali prevedevano un diverso svolgimento del Gauntlet Match di Raw - Ieri notte in quel di Monday Night Raw è stato deciso l’avversario dell’Intercontinental Champion GUNTHER per WM 40. All’esito di un 5 Man Gauntlet Match è stato Sami Zayn a staccare il biglietto per ...zonawrestling

AEW: Ingaggio monstre per Kazuchika Okada, ecco cifre e durata - L’ex stella della NJPW, che ha deciso di lasciare il Giappone per confrontarsi ... Da anni nel mondo del wrestling web, con Diversi ruoli ricoperti. Nella vita di tutti i giorni, sono responsabile ...spaziowrestling