Niscemi | Muos | visita del sottosegretario Perego | Il sindaco – escluso dalla riunione – protesta

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 21 marzo 2024) Pubblicato il 21 Marzo, 2024delMatteo. Il Comune di. Per problemi idrogeologici dovuti alla morfologia del territorio, il terreno dove è stato installato il, il sistema satellitare operativo nella base americana a(Caltanissetta), dovrebbe essere consolidato. Per affrontare questo ed altre questioni come quella della salute dei cittadini sollevate in passato dal Comune, dopo alcuni anni di tensioni, era stato avviato un dialogo tra tutti gli attori protagonisti, compresa l’amministrazione comunale che adesso peròper il mancato coinvolgimento in unache c’è stata ieri – 20 ...