NILE RODGERS & CHIC in concerto il 19 luglio 2024 a Villa Manin

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di giovedì 21 marzo 2024) Iconico cantautore, compositore, produttore, arrangiatore e chitarrista americano che dagli anni ’70 ad oggi ha scritto e prodotto capolavori memorabili,è uno dei più apprezzati musicisti di tutti i tempi, pioniere di un linguaggio davvero senza precedenti che ha trasformato la disco music e il funk in nuove forme d’arte, assieme ai suoi, la band che più di ogni altra ha influenzato la musica dance. Già vincitore di numerosi Grammy Award e già membro della Rock; Roll Hall of Fame e della Songwriters Hall of Fame,si è appena aggiudicato il Polar Music Prize, ovvero il Nobel della Musica, per “il suo stile di suonare la chitarra con accordi taglienti che crea un ritmo ipnotico in grado di commuovere milioni di persone sulla ...