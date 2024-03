Niente festa del papà in un asilo romano “Inclusione” | la mannaia del politicamente corretto

(Di giovedì 21 marzo 2024) Una nuova polemica scuote il panorama educativo italiano, questa volta con un episodio che coinvolge una scuola a Roma. La scuola comunale per l'infanzia Ada Negri, nell'Istituto Comprensivo "Via Latina 303", ha deciso di non celebrare ladel, suscitando dibattiti e critiche. Il motivo di questa scelta è stato indicato come "", seguendo le linee guida del Comune di Roma. Marco Perissa, deputato di Fratelli d'Italia, ha sollevato una forte protesta contro questa decisione: “Ferma restando la possibilità di studiare situazioni personalizzate per le classi in cui siano presenti bambini con alle spalle situazioni familiari particolari, ritengo assurdo e discriminante che si debba cancellare una tra le ricorrenze più sentite nella nostra tradizione, annullando - le dichiarazioni riportate da Il Giornale - la figura del ...

Un istituto comprensivo , in provincia di Milano, ha fatto una scelta innovativa: chiudere la scuola il 10 aprile 2024 per celebrare Id al-Fitr, la festa di fine Ramadan . L'articolo Ramadan a scuola , ... (orizzontescuola)

niente lavoretto da dedicare, niente disegno con cui declinare un pensiero, un moto d’affetto, un momento celebrativo da condividere poi in famiglia. niente poesia breve da recitare per ... (secoloditalia)

