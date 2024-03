Neuralink | Musk mostra primo paziente con il chip nel cervello | gioca a scacchi sul pc muovendo il mouse con il pensiero - VIDEO

Tetraplegico, grazie a Elon Musk gioca a scacchi con la forza del pensiero - Nel 29enne Arbaugh è stato posizionato un impianto celebrale che, intuendo le sue intenzioni, muove il cursore dello schermo, dandogli la possibilità di accedere ai suoi hobby." Mi ha già cambiato la ...ticinolibero.ch

Elon Musk says he is curing blindness with brain computer chips - Elon Musk says that his Neuralink brain chip company has given blind monkeys their sight. Neuralink’s next product will be called “Blindsight” and restore vision to those who are unable to see ...ca.news.yahoo

Arizona man revealed to be first Neuralink brain chip recipient - Elon Musk's "general-purpose, high-bandwidth interface to the brain" generated a lot of buzz after its first human trial.12news