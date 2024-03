Nessuna svolta | domani nuovi colloqui in Qatar sul cessate il fuoco

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 21 marzo 2024) Le trattative per unilnella Striscia di Gaza, funzionale anche alla liberazione degli ostaggi ancora in mano al movimento islamista palestinese Hamas, riprenderanno, 22 marzo, in. Il governo israeliano guidato da Benjamin Netanyahu ha approvato la partenza del direttore del Mossad israeliano, David Barnea, alla volta di Doha, dove avràcon il primo ministro del, Mohammad bin Jassim al Thani, il direttore della Cia, William Bruns, e il direttore dell'intelligence egiziana, Abbas Kamel. Si tratta della seconda sessione diinda inizio settimana, che giunge in seguito alla visita del segretario di Stato statunitense, Antony Blinken, in Arabia Saudita ed Egitto, con prossima tappa proprio Israele. ...