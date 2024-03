Nelle sale dal 28 marzo il nuovo film di Cristiane Oliveira “Fino alla fine della Musica”

(Di giovedì 21 marzo 2024) – Premio Miglior regia al BergamoMeeting. Si tratta di una favola umana contemplativa ambientata in Brasile che parla in talian (una derivazione del dialetto veneto). Andiamo ad approfondire. “dal 28dal 28arriva ildi” – Premio Miglior regia al BergamoMeeting. Si tratta di una favola umana contemplativa ambientata in Brasile che parla in talian (una derivazione del dialetto ...

scoperto Schema “universale” delle onde cerebrali nei primati Gli scienziati hanno individuato un modello comune di onde cerebrali che si ripresenta in diverse specie di primati , tra cui gli esseri ... (newsnosh)

May December : un dramma diretto da Todd Haynes, con Julianne Moore , Natalie Portman e Charles Melton, è un film che si basa su una storia vera, uno scandalo che continua a influenzare la vita dei ... (moltouomo)

Tra vibes anni '50 e dischi di vinile: il cocktail party per festeggiare l'anteprima di Priscilla - Il film di Sofia Coppola è in arrivo il 27 marzo in Italia, grazie a Vision Distribution. Qui, un racconto della serata, dal party alla proiezione (con saluto della regista) ...vogue

I Pooh tornano a Venezia: appuntamento il 5 e 6 luglio in Piazza San Marco - VENEZIA - L'ultima apparizione ufficiale a Venezia, tutti insieme, risaliva al 1976, anno in cui celebrarono in Piazza San Marco i primi dieci anni di carriera. A 48 anni di distanza, i ...ilgazzettino

Borsa: Milano sale con Fineco e Interpump, ko Nexi e Tim - Piazza Affari chiude la seduta con un rialzo frazionale (+0,1%), in coda alle altre Borse europee, tutte su di giri dopo aver respirato aria di svolta nella politica monetaria globale. Il Ftse Mib sal ...ansa