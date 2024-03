Nei panini delle mense scolastiche c’erano frammenti di vetro | indaga la procura Cosa sta succedendo a Milano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 21 marzo 2024)– “Corpi estranei” (in particolaredi) trovati in cibi serviti daRistorazione, società comunale, nelledi scuole cittadine: ladiha aperto un'inchiesta con l'ipotesi di reato di "commercio di sostanze alimentari nocive”. Al momento, nel fascicolo coordinato daltore aggiunto Tiziana Siciliano e dal pm Isabella Samek Lodovici con accertamenti affidati ai carabinieri del Nas, èto il legale rappresentante dell'azienda subfornitrice e produttrice del pane nel quale, in tre episodi avvenuti in due scuole tra fine febbraio e i primi di marzo, sono stati trovati pezzi di. Nelle scorse settimane c'era stato il ritiro del pane da tutte le ...