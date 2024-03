(Di giovedì 21 marzo 2024) La scelta è varia: da bere puoi ordinare un, ma anche uno un daiquiri Che. Per mangiare, invece, un’insalatao le enchiladas (piccole piadine di mais ripiene) intitolate a Zapata, il famoso guerrigliero messicano. Questo il menù decisamente rivoluzionario della, nuovo bar aperto anel quartiere multiculturale di Lavapiés e gestito da un imprenditore d’eccezione:. L’ex vicepresidente del governo edel partitosi ricicla come barista dopo aver lasciato il mondo della politica, e racconta sui social lo sviluppo di questa nuova avventura professionale: “Il grosso del lavoro lo faranno altri ...

Negroni Gramsci o mojito Fidel A Madrid apre la Taberna Garibaldi dell’ex leader di Podemos (e vicepremier) Pablo Iglesias - Un video promozionale in Rete, infatti, mostra lo stesso Iglesias asciugare alcune posate mentre racconta di essere nervoso per l’imminente inaugurazione, o di quando una signora ha chiamato per ...ilfattoquotidiano

Madrid, apre ‘Taberna Garibaldi’: il nuovo bar di Pablo Iglesias - Ha aperto martedì a Madrid 'Taberna Garibaldi', il nuovo locale del fondatore di Podemos ed ex vicepremier spagnolo Pablo Iglesias. Si tratta, come si dice in ...lapresse

Spagna, apre a Madrid 'Taberna Garibaldi': il nuovo bar di Pablo Iglesias - (LaPresse) Ha aperto martedì a Madrid, 'Taberna Garibaldi', il nuovo locale del fondatore di Podemos ed ex vicepremier spagnolo Pablo Iglesias.stream24.ilsole24ore