Negozi sotto casa | il triste declino | E la crisi è soprattutto in zona mare

(Di giovedì 21 marzo 2024) "In soli tre anni, a Pesaro, hanno chiuso 149. Si trattadi realtà che storicamente facevano parte del tessuto commerciale di questa città, che caratterizzavano il nostro centro storico e che ormai da tempo vengono soppiantate dalle aperture delle grandi catene, tra l’altro con categoria merceologica monotematica". A dirlo è Davide Ippaso, direttore della Confesercenti Pesaro, che fornisce alcuni dati rielaborati dall’associazione relativi ad aperture e chiusure delle attività commerciali in città. Un dato che prende in considerazione il periodo che va dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, per cui a Pesaro sono state registrate 149 chiusure a fronte però di 165 nuove aperture. "Sicuramente questo dimostra che il commercio è un settore dove tanti decidono ancora di investire – spiega Ippaso – ma avere un saldo positivo non ...